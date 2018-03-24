Президент Абхазии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. В пресс-службе Кремля отметили, что телефонный разговор был инициирован абхазской стороной.

Хаджимба поздравил Путина с убедительной победой на прошедших выборах. Также в ходе разговора политики обсудили возможности дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин выиграл, получив 76,69 процента голосов избирателей. В целом явка составила 67,54 процента.