Минобороны начало создание новой разведывательной системы

Министерство обороны России начало разработку новейшей межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, специалистам удастся сократить время до поражения целей почти в два раза. При этом увеличится и точность.