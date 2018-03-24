Минобороны начало создание новой разведывательной системы
Министерство обороны России начало разработку новейшей межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, специалистам удастся сократить время до поражения целей почти в два раза. При этом увеличится и точность.
«Работа ведется в целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника», — добавил Герасимов. Его слова с выступления на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба привели РИА Новости.