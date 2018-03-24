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13:51   24 Марта 2018
Россия
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Перспективные комплексы противодействия беспилотникам начали поступать в российские войска

Перспективные комплексы противодействия беспилотникам начали поступать в российские войска

Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов сообщил, что в войска начали поступать комплексы противодействия применению беспилотных летательных аппаратов. Некоторые из них основаны на новых физических принципах.

Он также отметил, что в этом году в распоряжении армии поступят комплекты автоматизированной системы управления войсками и вооружением. На данный момент идет работа по организации от округа до полкового звена специальных структурных подразделений, которые смогут повысить оперативность принятия решений.

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков добавил, что в 40 аэродромах Минобороны планируется развернуть централизованные заправщики топливом.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #армия #вооружение #борона и опк
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