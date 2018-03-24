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 Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты

Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты
13:28   24 Марта 2018
Весь мир
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Все незаконные формирования в Сирии финансируются и управляются из-за рубежа — Минобороны

Все незаконные формирования в Сирии финансируются и управляются из-за рубежа — Минобороны

Противники властей Сирии ведут против страны скрытые действия, не участвуя в прямом военном конфликте.

Такое заявление сделал в субботу начальник Генерального штаба Российской Федерации Валерий Герасимов на конференции в Военной академии Генштаба. Он также отметил, что в настоящее время отдельными военными специалистами конфликт в Сирии трактуется как прообраз «войны нового поколения». Все незаконные формирования в САР вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа, сообщил начальник российского Генштаба.

До того как РФ вступила в конфликт, поддержав Дамаск, эта страна более четырех лет фактически вела необъявленную войну за право на существование, заметил Герасимов. При этом, добавил он, ни одно государство открыто войну Сирии не объявляло, однако все незаконные вооруженные формирования здесь постоянно вооружаются.  

Автор: Алла Ларионова
#сирия #минобороны #война #генштаб #весь мир #герасимов
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