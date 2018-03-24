Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Обозреватель газеты The National Interest Дэйв Маджумдар в статье для издания рассказал о плюсах обновленного российского бомбардировщика Ту-160М2.

Аналитик отметил, что Москва выбрала разумный способ развития стратегической авиации, поставив на этот бомбардировщик. Новые самолеты оснастят улучшенными двигателями, что увеличит дальность полета на тысячу километров. К тому же, обновят все бортовую и радиотехнику. Маджумдар отметил важность обновления, поскольку бомбардировщик прежде всего является носителем крылатых ракет.

Эксперт провел аналогию с бомбардировщиками США B-2 «Спирит» и B-21 «Райдер». В отличие от них российский конкурент рассчитан для поражения целей внутри закрытого средствами ПВО пространства при помощи ракет увеличенной дальности. В связи с этим обновленный Ту-160М2 получит снаряды нового поколения.

Самолет представляет из себя самое большое воздушное судно с изменяемой геометрией крыла. Также Ту-160М2 является одним из мощнейших бомбардировщиков в мире.