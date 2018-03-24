Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Перспективные комплексы противодействия беспилотникам начали поступать в российские войска

Перспективные комплексы противодействия беспилотникам начали поступать в российские войска

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт
Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

 Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году
Все незаконные формирования в Сирии финансируются и управляются из-за рубежа — Минобороны

Все незаконные формирования в Сирии финансируются и управляются из-за рубежа — Минобороны

 Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты

Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты
Перспективные комплексы противодействия беспилотникам начали поступать в российские войска

Перспективные комплексы противодействия беспилотникам начали поступать в российские войска

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт
Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

 Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году
Все незаконные формирования в Сирии финансируются и управляются из-за рубежа — Минобороны

Все незаконные формирования в Сирии финансируются и управляются из-за рубежа — Минобороны

 Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты

Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты
13:36   24 Марта 2018
Россия
48

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Обозреватель газеты The National Interest Дэйв Маджумдар в статье для издания рассказал о плюсах обновленного российского бомбардировщика Ту-160М2.

Аналитик отметил, что Москва выбрала разумный способ развития стратегической авиации, поставив на этот бомбардировщик. Новые самолеты оснастят улучшенными двигателями, что увеличит дальность полета на тысячу километров. К тому же, обновят все бортовую и радиотехнику. Маджумдар отметил важность обновления, поскольку бомбардировщик прежде всего является носителем крылатых ракет.

Эксперт провел аналогию с бомбардировщиками США B-2 «Спирит» и B-21 «Райдер». В отличие от них российский конкурент рассчитан для поражения целей внутри закрытого средствами ПВО пространства при помощи ракет увеличенной дальности. В связи с этим обновленный Ту-160М2 получит снаряды нового поколения.

Самолет представляет из себя самое большое воздушное судно с изменяемой геометрией крыла. Также Ту-160М2 является одним из мощнейших бомбардировщиков в мире.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #ту 160м2
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.
11:02   24 Марта 2018
144
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
69
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8200
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
77
Новости smi2.ru
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

 Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 