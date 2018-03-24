Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем

По словам исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева, ситуацию, которая сложилась вокруг мусорного полигона «Ядрово», необходимо решать в мирном русле. Напомним, ранее губернатор Московской области отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова.

Вихарев отметил, что в субботу в городе пройдут мероприятия и есть опасность провокации со стороны отдельных людей. Он добавил, что сейчас все силы местных властей должны быть направлены на стабилизацию ситуации и устранения последствий.

Ранее жители Волоколамского района пожаловались на неприятный запах, доносящийся с мусорного полигона «Ядрово». В ходе устранения ЧС в районе было установлено 6 станций экологического мониторинга. На полигоне работает на постоянной основе штаб МЧС и специальные мобильные лаборатории. 24 марта прекратится своз мусора в «Ядрово» — там начнутся работы по дегазации. Старое тело полигона решено перекрыть чистым грунтом.