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13:27   24 Марта 2018
Россия
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Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем

Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем

По словам исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева, ситуацию, которая сложилась вокруг мусорного полигона «Ядрово», необходимо решать в мирном русле. Напомним, ранее губернатор Московской области отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова.

Вихарев отметил, что в субботу в городе пройдут мероприятия и есть опасность провокации со стороны отдельных людей. Он добавил, что сейчас все силы местных властей должны быть направлены на стабилизацию ситуации и устранения последствий. 

Ранее жители Волоколамского района пожаловались на неприятный запах, доносящийся с мусорного полигона «Ядрово». В ходе устранения ЧС в районе было установлено 6 станций экологического мониторинга. На полигоне работает на постоянной основе штаб МЧС и специальные мобильные лаборатории. 24 марта прекратится своз мусора в «Ядрово» — там начнутся работы по дегазации. Старое тело полигона решено перекрыть чистым грунтом.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #подмосковье #волоколамск #ядрово
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