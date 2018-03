Грудинин сдержал обещание и избавился от усов

Павел Грудинин: ДАЛ СЛОВО ЗНАЧИТ НАДО ЕГО СДЕРЖИВАТЬ Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #Грудинин #выборы2018 #выборы #кпрф #нпср #политика #социализм #президент #язагрудинина #совхозимениленина #павелгрудинин #нашпрезидент #ПрограммаКПРФ #20шагов #залюдей #засоциализм #grudinin @grudinin_pn

A post shared by Грудинин Павел Николаевич (@grudinin_pn) on Mar 24, 2018 at 2:41am PDT