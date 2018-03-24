Грудинин сдержал обещание и избавился от усов

Российский политик Павел Грудинин сдержал свое обещание и сбрил усы.

Фотоснимок без усов он опубликовал в субботу на своей странице в Instagram. В подписи к фото Грудинин отметил, что сдержал данное им слово.

Речь идет о пари, заключенном между Грудининым и журналистом Юрием Дудем в ходе недавнего интервью. Согласно уговору, политик должен избавиться от усов, если наберет на выборах главы государства менее 15% голосов избирателей. Напомним, на прошедших выборах президента России Павел Грудинин набрал лишь 11,77% голосов.

После появления соответствующей записи в аккаунте бывшего кандидата на пост лидера РФ президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов на V конгрессе Российской ассоциации политических консультантов объявил о том, что Грудинин избавился от усов. На это сообщение зал отреагировал аплодисментами.