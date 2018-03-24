Грудинин сдержал обещание и избавился от усов
Российский политик Павел Грудинин сдержал свое обещание и сбрил усы.
Фотоснимок без усов он опубликовал в субботу на своей странице в Instagram. В подписи к фото Грудинин отметил, что сдержал данное им слово.
Речь идет о пари, заключенном между Грудининым и журналистом Юрием Дудем в ходе недавнего интервью. Согласно уговору, политик должен избавиться от усов, если наберет на выборах главы государства менее 15% голосов избирателей. Напомним, на прошедших выборах президента России Павел Грудинин набрал лишь 11,77% голосов.
После появления соответствующей записи в аккаунте бывшего кандидата на пост лидера РФ президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов на V конгрессе Российской ассоциации политических консультантов объявил о том, что Грудинин избавился от усов. На это сообщение зал отреагировал аплодисментами.
Павел Грудинин: ДАЛ СЛОВО ЗНАЧИТ НАДО ЕГО СДЕРЖИВАТЬ Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #Грудинин #выборы2018 #выборы #кпрф #нпср #политика #социализм #президент #язагрудинина #совхозимениленина #павелгрудинин #нашпрезидент #ПрограммаКПРФ #20шагов #залюдей #засоциализм #grudinin @grudinin_pn