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13:11   24 Марта 2018
Россия
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Грудинин сдержал обещание и избавился от усов

Грудинин сдержал обещание и избавился от усов

Российский политик Павел Грудинин сдержал свое обещание и сбрил усы.

Фотоснимок без усов он опубликовал в субботу на своей странице в Instagram. В подписи к фото Грудинин отметил, что сдержал данное им слово.

Речь идет о пари, заключенном между Грудининым и журналистом Юрием Дудем в ходе недавнего интервью. Согласно уговору, политик должен избавиться от усов, если наберет на выборах главы государства менее 15% голосов избирателей. Напомним, на прошедших выборах президента России Павел Грудинин набрал лишь 11,77% голосов.

После появления соответствующей записи в аккаунте бывшего кандидата на пост лидера РФ президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов на V конгрессе Российской ассоциации политических консультантов объявил о том, что Грудинин избавился от усов. На это сообщение зал отреагировал аплодисментами.

 

Павел Грудинин: ДАЛ СЛОВО ЗНАЧИТ НАДО ЕГО СДЕРЖИВАТЬ Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #Грудинин #выборы2018 #выборы #кпрф #нпср #политика #социализм #президент #язагрудинина #совхозимениленина #павелгрудинин #нашпрезидент #ПрограммаКПРФ #20шагов #залюдей #засоциализм #grudinin @grudinin_pn

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Автор: Алла Ларионова
#россия #выборы #политика #пари #усы #дудь #грудинин
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