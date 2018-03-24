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13:12   24 Марта 2018
Россия
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Чупраков: Дегазация «Ядрово» завершится до 15 июня

Чупраков: Дегазация «Ядрово» завершится до 15 июня

Специальный представитель губернатора Московкой области Андрея Воробьева по вопросам экологии Александр Чупраков заявил, что дегазация полигона «Ядрово» в Волоколамске завершится до 15 июня текущего года.

Он отметил, что представитель компании из Нидерландов Trisoplast Mineral Lines заверил, что оборудование могут доставить до 13 апреля. Поэтому есть уверенность, что дегазация свалки завершится до 15 июня. Его слова привел телеграм-канал «Воробьев LIVE».

Сейчас вокруг полигона организовано видеонаблюдение и мониторинг, дежурит штаб МЧС. Работают две аэрозольные пушки, нейтрализующие запах со свалки. Сокращен прием автомобилей с мусором со 190 до 80.

Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #волоколамск #ядрово
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