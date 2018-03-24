Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты

Военное ведомство России опубликовало видео выхода боевиков и членов их семей из населенного пункта Хараста, который расположен в Восточной Гуте. На кадрах видно, как большие пассажирские автобусы выезжают из населенного пункта. Их сопровождают машины с символикой Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Напомним, Минобороны ранее сообщило, что порядка пяти тысяч боевиков и их семей были вывезены из Хараста в провинцию Идлиб. Также в населенном пункте Арбил открылся дополнительный пункт пропуска для выхода боевиков из района Восточной Гуты.