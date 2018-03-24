На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях РФ были созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом на военно-практической конференции в Военной академии Генерального штаба в субботу заявил начальник Генштаба ВС — первый заместитель главы Минобороны России генерал российской армии Валерий Герасимов.

Он также отметил, что опыт последних локальных военных конфликтов, и в особенности операции в Сирии, помог усовершенствовать систему комплексного поражения противника. При этом с целью повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия, добавил Герасимов.