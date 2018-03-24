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 Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты

Опубликовано видео выхода боевиков из Харасты
12:45   24 Марта 2018
Россия
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Робототехника будет использоваться в конфликтах будущего, заявили в Генштабе

Робототехника будет использоваться в конфликтах будущего, заявили в Генштабе

Использование роботов и космических средств будет главной особенностью военных конфликтов в будущем.

Об этом рассказал в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны страны Валерий Герасимов. Кроме того, подчеркнул начальник Генштаба, важную роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации потенциального противника.

Он также подчеркнул, что с учетом именно таких тенденций в настоящее время идет строительство и подготовка российских ВС.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #технологии #вооруженные силы #герасимов #робототехника
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