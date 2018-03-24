Жителям Волоколамска рассказали об этапах рекультивации полигона «Ядрово»

В Волоколамске началась встреча местных жителей с представителями компании из Нидерландов Trisoplast Mineral Lines.

Коммерческий директор организации Юджин Тиммерманс заявил, что компания намерена запустить биореактор, способный собирать газ быстрым и безопасным способом. На этой же энергии возможно производство экологического электричества, при том, что Trisoplast Mineral Lines уже реализовывали подобные проекты.

Тиммерманс напомнил, что компания сделала подобное в Самаре шесть лет назад. Жители города остались довольны, а техника работает без перебоев, отметил глава фирмы. Он сообщил, что проект реконструкции полигона организация представит через неделю. После его одобрения начнется поставка нужного оборудования и непосредственно работа. Слова Тиммерманса привел телеграм-канал «Воробьев LIVE».

На сегодняшний день вокруг полигона «Ядрово» установлено шесть станций мониторинга экологии, создано регулярное тепловизионное обследование свалки. На всей территории также установлены несколько видеокамер, организовано перекрытие старого тела чистым грунтом.