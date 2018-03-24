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12:46   24 Марта 2018
Россия
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Свозить мусор на полигон «Ядрово» перестанут 24 марта

Свозить мусор на полигон «Ядрово» перестанут 24 марта

В пресс-службе правительства Московской области сообщили, что 24 марта прекратится завоз мусора на полигон «Ядрово». Там начнутся масштабные работы по дегазации. На данный момент прием мусорных машин сокращен со 190 до 80 мусоровозов.

Также в субботу будет подготовлена новая карта полигона, соответствующая требованиям природоохранного законодательства. Старое тело полигона будет перекрыто чистым грунтом.

Напомним, жители Волоколамского района пожаловались на резкий запах, доносящийся с мусорного полигона «Ядрово». Глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. В ходе устранения ЧС в районе было установлено 6 станций экологического мониторинга. На полигоне работает штаб МЧС и мобильные лаборатории. В центре Волоколамска установлен экран, на котором каждые 4 часа обновляется информация о содержании предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. 

Также сообщается, что начался прием заявок на путевки для детей Волоколамского района в оздоровительные лагеря Подмосковья.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #подмосковье #мусорный полигон #ядрово
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