Стремление Соединенных Штатов к глобальному лидерству в мире ведет к тотальному межгосударственному противоборству.

Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель главы Министерства обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в Военной академии Генштаба. Он также подчеркнул, что такая политика Вашингтона противоречит позициям многих государств, в том числе и России, не принимающей диктата и выступающей за справедливый порядок в мире.

Экономическое, политическое, дипломатическое и другие виды давления со стороны Запада в отношении неугодных государств подкреплены угрозой применения военной силы, добавил Герасимов. При этом США и их союзники, заявил он, постоянно пренебрегают нормами международного права или, трактуя неверно, искажают их в свою пользу.