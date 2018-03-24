Обухов о Грудинине: С образом человека дела не получилось

Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Сергей Обухов заявил, что избирательному штабу не удалось создать политику образ человека дела.

На V конгрессе Российской ассоциации политических консультантов Обухов заявил, что штабу нужно было создать образ Грудинина как человека дела. Узнавали кандидата только 1% опрошенных россиян.