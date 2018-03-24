Обухов о Грудинине: С образом человека дела не получилось
Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Сергей Обухов заявил, что избирательному штабу не удалось создать политику образ человека дела.
На V конгрессе Российской ассоциации политических консультантов Обухов заявил, что штабу нужно было создать образ Грудинина как человека дела. Узнавали кандидата только 1% опрошенных россиян.
«Предвыборной кампании дали поздний старт, к тому же она прорабатывалась под председателя КПРФ Геннадия Зюганова», — приводит слова Обухова корреспондент ИА «Политика сегодня».