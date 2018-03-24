Песков: Британия игнорирует желание РФ помочь в расследовании дела Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания не обращает внимание на желание России содействовать расследованию обстоятельств отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Пескова, попытки России что-то объяснить британская сторона встречает с недоверием.

«Попросту говоря, британский посол не приходит в МИД Российской Федерации, когда там сидят люди, готовые ответить на любые вопросы», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что Лондон не предоставляет никакой информации по этому вопросу. Москва, в свою очередь, не видит доказательств своей причастности к делу, поэтому не может судить о том «что стало причиной такой реакции».

Напомним, в связи с произошедшим в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановлении всех двусторонних контактов. МИД РФ в ответ выслал 23 британских дипломатов.