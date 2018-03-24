Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за финансовую помощь стране.

Накануне в Конгрессе утвердили бюджет до 30 сентября текущего года. Ведомство выделило 200 миллионов долларов на военную поддержку Киева.

Порошенко на своей странице в Facebook выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампа за поддержку законопроекта по бюджету. Украинский президент видит в этом «практическую помощь по укреплению обороноспособности страны».