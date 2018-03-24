Штурмовик Су-25 из Приморья назвали в честь погибшего в Сирии летчика Филипова

Штурмовик Су-25 СМ, находящийся в распоряжении авиационного полка ВВС РФ в Приморском крае, получил имя погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

24 марта состоялась церемония присвоения имени майора Романа Филипова самолету Су-25 СМ. Именно в этой части Филиппов служил на протяжении десяти лет. Отсюда он и был направлен на службу в Сирию. По случаю церемонии на аэродроме прошло торжественное построение личного состава полка. Также состоялся митинг, на котором выступил отец погибшего военного Николай Филипов.

Напомним, самолет летчика Романа Филипова был сбит 3 февраля на севере САР. Филипову удалось катапультироваться, однако в итоге он был окружен боевиками. Будучи тяжело раненым, он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.