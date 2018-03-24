Песков опроверг сообщения о вербовке Савченко Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» заявления о том, что Россия вербует депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко.

Представитель Кремля отметил, что такая версия подходит больше для Великобритании. Савченко — это дело Киева. Информация о ее вербовке Россией — полная чушь, подчеркнул Песков. Его слова привел телеканал «МИР 24».

Савченко задержали в минувший четверг по подозрению в подготовке теракта в здании Рады. Шевченковский районный суд Киева постановил держать политика под стражей до 20 мая. Песков предложил посмотреть за ходом событий в этом вопросе.