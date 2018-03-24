Голодец: Россия готова расширить сотрудничество с вузами Японии

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что российские вузы заключили с коллегами из Японии порядка 250 соглашений. В России заявили о намерении всячески способствовать развитию сотрудничества.

По словам Голодец, сейчас в российских вузах учится около 97 студентов из Японии. Она также заявила, что правительство готово увеличить квоту для бесплатного обучения японских студентов по ряду специальностей, на которые есть большой спрос. Голодец также отметила, что созданию надежной платформы сотрудничества России и Японии способствует общение студентов двух стран и изучение культур.