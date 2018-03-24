Сурайкин: «Коммунисты России» будут участвовать в президентских выборах
Председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что его партия примет участие в будущих президентских выборах и в выборах в Госдуму.
Сурайкин сообщил об этом в ходе V конгресса Российской ассоциации политических консультантов, который проходит в Москве 24-25 марта. Слова политика передал корреспондент ИА «Политика сегодня».
На прошедших выборах президента Сурайкин набрал 0,68% голосов. Голосование состоялось 18 марта.