Сурайкин: «Коммунисты России» будут участвовать в президентских выборах

Председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что его партия примет участие в будущих президентских выборах и в выборах в Госдуму.

Сурайкин сообщил об этом в ходе V конгресса Российской ассоциации политических консультантов, который проходит в Москве 24-25 марта. Слова политика передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

На прошедших выборах президента Сурайкин набрал 0,68% голосов. Голосование состоялось 18 марта.