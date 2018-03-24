Песков: Путин уделяет внимание молодежи

Президент РФ Владимир Путин уделяет повышенное внимание молодежи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин понимает, что именно молодежь реализует программы по развитию страны, отметил представитель Кремля. Президент проводит беседы на разных форумах, в разном формате.

При общении с молодежью Путин не забывает о социальных вопросах. Исполнение планов по технологическому и иному прорыву невозможно без участия молодого поколения россиян, подчеркнул Песков. Слова пресс-секретаря привел телеканал «МИР 24».