По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, реализация программы российского лидера Владимира Путина начнется после формирования нового правительства.

Песков напомнил, что у Путина есть конкретная программа, которую он озвучил во время послания Федеральному собранию. В скором времени будет определен состав нового кабинета министров, и когда все будет юридически оформлено, начнется работа над реализацией программы президента. Об этом Песков рассказал в интервью «МИР 24».