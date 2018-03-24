Кандидаты в президенты прошли серьезный отбор, заявили в ЦИК
Член Центризбиркома РФ Александр Клюкин заявил, что на прошедших выборах президента кандидаты прошли серьезный отбор.
Об этом член комиссии сообщил во время V конгресса Российской ассоциации политических консультантов, который проходит в Москве 24-25 марта. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».
«Кандидаты прошли серьезный отбор. К тому же, они научились собирать подписи», — отметил Клюкин. При этом член ЦИК указал, что штаб президента РФ Владимира Путина в ходе избирательной кампании работал качественно. Клюкин добавил, что у комиссии претензий к кандидатам не было.