Кандидаты в президенты прошли серьезный отбор, заявили в ЦИК

Член Центризбиркома РФ Александр Клюкин заявил, что на прошедших выборах президента кандидаты прошли серьезный отбор.

Об этом член комиссии сообщил во время V конгресса Российской ассоциации политических консультантов, который проходит в Москве 24-25 марта. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».