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10:52   24 Марта 2018
Россия
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Кандидаты в президенты прошли серьезный отбор, заявили в ЦИК

Кандидаты в президенты прошли серьезный отбор, заявили в ЦИК

Член Центризбиркома РФ Александр Клюкин заявил, что на прошедших выборах президента кандидаты прошли серьезный отбор.

Об этом член комиссии сообщил во время V конгресса Российской ассоциации политических консультантов, который проходит в Москве 24-25 марта. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Кандидаты прошли серьезный отбор. К тому же, они научились собирать подписи», — отметил Клюкин. При этом член ЦИК указал, что штаб президента РФ Владимира Путина в ходе избирательной кампании работал качественно. Клюкин добавил, что у комиссии претензий к кандидатам не было.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #цик рф
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