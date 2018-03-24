Военное ведомство РФ сообщило о 10 случаях нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки. Турецкая часть представительства комиссии по перемирию в САР сообщила о восьми таких случаях.

В целом в зонах деэскалации обстановка стабильная. Шесть случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано в провинции Латакия, три — в Алеппо и один — в Хомсе. Турция сообщила о пяти случаях стрельбы в Идлибе и трех в Дамаске.

К режиму прекращения огня присоединился населенный пункт Эль-Тайб. Всего режим перемирия поддерживают 2453 населенных пункта.