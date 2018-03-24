Песков опроверг информацию о письме Скрипаля Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль отправлял письмо главе России Владимиру Путину.

Ранее с заявлением об отправке письма выступал бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков. Его слова передал канал BBC. Песков на встрече с журналистами опроверг информацию.

Власти Великобритании увидели в отравлении Скрипаля «российский след». Без предъявления доказательств Лондон выслал российских дипломатов. Москва позднее ответила зеркально, объявив персонами нон-грата 23 посла Великобритании.