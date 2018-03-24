Несколько столичных улиц перекроют из-за репетиции парада Победы

В связи с репетицией парада Победы, а также с проведением религиозного мероприятия в Москве 24 марта будут перекрыты некоторые улицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что с 15:00 до 15:20 будет закрыт проезд по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15:20 до 15:40 будет заблокировано движение в Расторгуевском переулке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15:40 до 16:00 невозможно будет проехать по улице Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16:00 до 16:20 будет перекрыта улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская.

Также говорится, что 24, 26, 27, 29 и 30 марта будет перекрыто движение в Проектируемом проезде №490 напротив кадетского корпуса.