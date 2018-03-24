Трамп ввел запрет на службу трансгендеров в армии США

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на службу трансгендеров в армии, кроме «исключительных случаев». Об этом сообщило издание NBC.

По информации ведомства, военнослужащим с диагнозом «гендерная дисфория» нужен серьезный медицинский уход, что влияет на работоспособность солдата. При принятии решения американский лидер прислушался к рекомендациям главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

В своем твиттере Трамп в прошлом году объявил, что намерен изменить решение администрации прошлого президента Барака Обамы. При нем в США разрешили трансгендерам служить в армии. Прошлые попытки запрета заблокировали суды, поэтому американское минобороны начало принимать трансгендеров в январе.