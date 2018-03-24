Владимир Машков может возглавить «Табакерку»

Владимиру Машкову предложили возглавить театр-студию «Табакерка». Сообщается, то предложение поступило от министра культуры России Владимира Мединского.

«Предложил Машкову возглавить «Табакерку», пока думает», — сообщил Мединский.

Кандидатура Машкова также рассматривалась на пост худрука МХТ имени Чехова, однако артист отказался в пользу режиссера Сергея Женовача. Сам Машков достаточно уклончиво ответил на вопрос, готов ли он возглавить театр Табакова.