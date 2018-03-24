Новый пункт пропуска для выхода боевиков открылся в Восточной Гуте

Главы разрозненных группировок радикалов и российские военные достигли договоренности об открытии нового пункта пропуска в Арбиле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки по организованному гумкоридору вывели более трех тысяч боевиков и их близких. Колонна из 59 автобусов отправилась в провинцию Идлиб.

На всем пути безопасность обеспечивается полицией Сирии под надзором сотрудников российского Центра по примирению сторон. Также в охране задействованы представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.