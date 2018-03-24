Скончался французский полицейский, обменявший себя на заложницу в супермаркете

Полицейский Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу во время теракта в супермаркете на юге Франции, скончался от полученных ранений. Число жертв теракта возросло до четырех.

Об этом написал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в своем твиттере.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie. Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 24, 2018

«Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», - написано в сообщении.

Напомним, 23 марта на юге Франции 26-летний выходец из Марокко захватил заложников в супермаркете. В ходе переговоров подполковник Бельтрам предложил заменить захваченную женщину на себя. Во время спецоперации все заложники были освобождены, однако полицейский получил серьезные ранения, в результате которых скончался.