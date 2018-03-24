Около 85% сербов высказались против вступления в НАТО

Около 85 процентов сербских граждан заявили, что они против вступления Сербии в НАТО. Большая часть противников этого живет в столице Сербии, в Белграде.

Порядка 60 процентов людей заявили, что не могут простить НАТО бомбардировку Югославии в 1999 году. По мнению 68 процентов опрашиваемых, Сербия ничего не выигрывает от сотрудничества с организацией.

Стоит отметить, что всего 10 процентов респондентов высказались за вступление страны в альянс. Еще 6 процентов затруднились дать ответ.

Опрос проводил «Институт по европейским делам» с 16 по 20 марта. В нем принимали участие 1203 человека.