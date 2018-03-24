Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Песков опроверг информацию о письме Скрипаля Путину

Песков опроверг информацию о письме Скрипаля Путину

 Несколько столичных улиц перекроют из-за репетиции парада Победы

Несколько столичных улиц перекроют из-за репетиции парада Победы
Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

 ДНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки

ДНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки
Трамп ввел запрет на службу трансгендеров в армии США

Трамп ввел запрет на службу трансгендеров в армии США

 Скончался французский полицейский, обменявший себя на заложницу в супермаркете

Скончался французский полицейский, обменявший себя на заложницу в супермаркете
Песков опроверг информацию о письме Скрипаля Путину

Песков опроверг информацию о письме Скрипаля Путину

 Несколько столичных улиц перекроют из-за репетиции парада Победы

Несколько столичных улиц перекроют из-за репетиции парада Победы
Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

 ДНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки

ДНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки
Трамп ввел запрет на службу трансгендеров в армии США

Трамп ввел запрет на службу трансгендеров в армии США

 Скончался французский полицейский, обменявший себя на заложницу в супермаркете

Скончался французский полицейский, обменявший себя на заложницу в супермаркете
9:49   24 Марта 2018
Весь мир
32

Около 85% сербов высказались против вступления в НАТО

Около 85% сербов высказались против вступления в НАТО

Около 85 процентов сербских граждан заявили, что они против вступления Сербии в НАТО. Большая часть противников этого живет в столице Сербии, в Белграде. 

Порядка 60 процентов людей заявили, что не могут простить НАТО бомбардировку Югославии в 1999 году. По мнению 68 процентов опрашиваемых, Сербия ничего не выигрывает от сотрудничества с организацией.  

Стоит отметить, что всего 10 процентов респондентов высказались за вступление страны в альянс. Еще 6 процентов затруднились дать ответ. 

Опрос проводил «Институт по европейским делам» с 16 по 20 марта. В нем принимали участие 1203 человека.

Автор: Виктория Разумовская
#нато #сербия #белград
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко
Эксперт полагает, что главным заказчиком дела Савченко выступает президент, а следующей целью кампании против условно пророссийских политиков может стать Виктор Медведчук.
19:53   23 Марта 2018
49
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
7978
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
76
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
74
Новости smi2.ru
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

 Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

 Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

Сирия воссоединилась с Восточной Гутой: РФ спасла население и вытеснила боевиков 

 Певицу Любовь Успенскую сняли с авиарейса за дебош — СМИ

Певицу Любовь Успенскую сняли с авиарейса за дебош — СМИ