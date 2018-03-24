Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает свое участие в будущих президентских выборах Украины. Они состоятся в 2019 году.

По его словам, перед тем, как начать действовать в этом направлении, он бы хотел «довести до конца все, что обещал». Кличко отметил, что ему важны интересы киевлян и он не хотел бы их разочаровать. Поэтому ставить политические амбиции выше интересов жителей Киева он не собирается.