Россия хочет создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний Японии

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила об этом 24 марта перед встречей с японским министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

«Зеленый коридор» российская сторона хочет реализовать для японских фирм, занимающихся медицинским оборудованием и фармацевтикой. Под ним подразумевается обеспечение более легкого доступа на рынок России.

Голодец сказала, что РФ заинтересована в этом, потому что фирмы Японии производят высококачественные товары.

Россия и Япония начинают активно сотрудничать. Этому способствует 8-пунктовый план, принятый двумя государствами. Благодаря ему они взаимодействуют в различных сферах и уже получили первые положительные результаты.