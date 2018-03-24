Россия хочет создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний Японии
Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила об этом 24 марта перед встречей с японским министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
«Зеленый коридор» российская сторона хочет реализовать для японских фирм, занимающихся медицинским оборудованием и фармацевтикой. Под ним подразумевается обеспечение более легкого доступа на рынок России.
Голодец сказала, что РФ заинтересована в этом, потому что фирмы Японии производят высококачественные товары.
Россия и Япония начинают активно сотрудничать. Этому способствует 8-пунктовый план, принятый двумя государствами. Благодаря ему они взаимодействуют в различных сферах и уже получили первые положительные результаты.