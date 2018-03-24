ЦБ РФ прекратил внешнее управление «Бинбанка»

В ПАО «Бинбанк» снята временная администрация, функции которой исполняла управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Приказ подписал первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

Такое решение было принято в связи с формированием органов управления банка. ФКБС прекратила свои полномочия с 23 марта 2018 года. Временная администрация была введена в «Бинбанке» в сентябре 2017 года. Напомним, «Бинбанк» занимает восьмое место в банковской системе страны по объему активов.

Ранее Банк России заявил о своем намерении докапитализировать «Бинбанк» на 56,9 миллиарда рублей и объединить его с банком ФК «Открытие» до 1 апреля 2019 года.