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ЦБ РФ прекратил внешнее управление «Бинбанка»

ЦБ РФ прекратил внешнее управление «Бинбанка»

Кремль отключит подсветку в рамках акции «Час Земли»

Кремль отключит подсветку в рамках акции «Час Земли»
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9:05   24 Марта 2018
Россия
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ЦБ РФ прекратил внешнее управление «Бинбанка»

ЦБ РФ прекратил внешнее управление «Бинбанка»

В ПАО «Бинбанк» снята временная администрация, функции которой исполняла управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Приказ подписал первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

Такое решение было принято в связи с формированием органов управления банка. ФКБС прекратила свои полномочия с 23 марта 2018 года. Временная администрация была введена в «Бинбанке» в сентябре 2017 года. Напомним, «Бинбанк» занимает восьмое место в банковской системе страны по объему активов. 

Ранее Банк России заявил о своем намерении докапитализировать «Бинбанк» на 56,9 миллиарда рублей и объединить его с банком ФК «Открытие» до 1 апреля 2019 года.

Автор: Виктория Разумовская
#экономика #цб рф #банки #временная администрация #бинбанк
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