Голодец: Запланировали свыше 120 мероприятий между РФ и Японией

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила так перед началом встречи с японским министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Мероприятия затрагивают политическую, экономическую и культурную сферы. Голодец добавила, что эффект от них зависит от усилий обоих сторон.

Перекрестный Год культуры России и Японии пройдет в течение 2018 года. Один из крупнейших проектов – выставка искусства эпохи Эдо в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ее откроют этой осенью.

Сэко, в свою очередь, выразил желание Японии, чтобы встреча российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ прошла наиболее продуктивно. Для этого, по его мнению, нужно, чтобы достаточное количество проектов «приобрело форму».