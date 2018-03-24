Кремль отключит подсветку в рамках акции «Час Земли»

В рамках масштабной экологической акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30 будет отключена вся подсветка Кремля. Также отключат освещение ГУМа, собора Василия Блаженного, Исторического музея и Александровского сада.

Кремль принимает участие в акции уже шестой раз. Также к «Часу Земли» присоединится Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной. Стоит отметить, что всего в рамках экологической акции в Москве погаснет подсветка порядка двух тысяч зданий.