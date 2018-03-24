Китай обвинил США в нарушении суверенитета в связи с заходом эсминца

Китайская сторона призывает Соединенные Штаты прекратить подобные действия, потому что они нарушают суверенитет, заявила 24 марта представитель МИД Китая Хуа Чуньин в WeChat.

Это связано с тем, что возле спорных островов в Южно-Китайском море появился американский эсминец USS Mustin. Китай, Япония, Вьетнам и Филиппины расходятся во мнениях по поводу границ на этой территории.

Хуа Чуньин считает, что на данный момент ситуация там улучшается из-за стараний Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, однако Соединенные Штаты вновь создают проблемы, подрывая стабильность.

Инцидент с эсминцем Соединенных Штатов уже не первый. Американская сторона направляет их туда для патрулирования и показывает, что не признают суверенитет Китая над островами.

23 марта без предупреждений USS Mustin вошел в акваторию вблизи китайских островов, сообщило китайское министерство обороны.