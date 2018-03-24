Теракт на юге Франции осудил генсек ООН
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, который произошел 23 марта на юге Франции. Он также оценил действия силовиков, которые смогли предотвратить большее количество жертв. Всего в трагедии погибло три человека.
Гутерриш выразил соболезнования родным и близким жертв и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Как отметил генсек, ООН всегда была и остается солидарна с французскими властями в их борьбе с терроризмом.
Напомним, в пятницу, 23 марта, на юге Франции был совершен ряд нападений, в результате которых 3 человека погибло и 16 получили ранения. Некоторые СМИ сообщали, что ответственность за нападения взяло ИГ (террористическая организация, запрещена в России).