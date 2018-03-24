Японский министр: Перед встречей Путина и Абэ нужно конкретизировать проекты

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сказал так перед встречей с главой российского министерства экономического развития Максимом Орешкиным и вице-премьером России Ольгой Голодец.

Он выразил желание японской стороны, чтобы встреча главы российского государства Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ прошла наиболее продуктивно. Сэко считает, что для этого необходимо, чтобы достаточное количество проектов приобрело форму.

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что японская сторона готова приложить усилия для развития японско-российских отношений.