Volkswagen представил новое поколение внедорожника Touareg

Внедорожник претендует стать флагманской моделью бренда. Презентация прошла в Пекине.

Автомобиль увеличился и в длину, и в ширину. Однако стал легче по сравнению с предыдущей моделью на 106 килограммов за счет новой рецептуры металла.

В его салоне установили 12-дюймовый цифровой драйвер с новой информационно-развлекательной системой с экраном в 15 дюймов. По этой причине некоторые привычные кнопки на центральной консоли удалили. Их перенесли на сенсорный экран.

Третье поколение Volkswagen Tuareg 2019 поступит в продажу в ближайшие месяцы. Стоимость машины пока еще не объявляли.