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Китай выразил готовность защищать свои интересы в торговле

Китай выразил готовность защищать свои интересы в торговле

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил об этом во время телефонного разговора с министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучином. Разговор состоялся по инициативе США.

По словам вице-премьера, у государства есть все ресурсы и возможности для этого. Однако он выразил надежду на то, что стороны станут действовать рационально и прилагать совместные усилия для обеспечения стабильности торгово-экономических отношений Китая и Соединенных Штатов. Такую информацию сообщило Центральное телевидение Китая.

Американский лидер Дональд Трамп 22 марта подписал документ «О борьбе с экономической агрессией Китая». Благодаря ему можно ввести ограничения на китайские товары и продукты. Это может обойтись китайской стороне в 60 миллиардов долларов.

Пекин ответил на такой шаг. Он опубликовал перечень американских товаров, на которые могут ввести повышенные пошлины.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #китай #трамп #торговля #мнучин
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