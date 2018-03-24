Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Утром 24 марта люди собрались, чтобы посмотреть на подрыв недостроенной телебашни в центре города.

В девятом часу утра по местному времени сирена проинформировала жителей о скором взрыве, сообщает РИА «Новости».

Телебашню начали возводить 35 лет назад. В 1991 году строительство прекратили. Были проблемы с финансированием. Недостроенная башня так и стояла по наши дни.

Жители Екатеринбурга протестовали против сноса. 22 марта провели акцию «Обнимем нашу телебашню». Дело в том, что она вторая по высоте в России после Останкинской. Екатеринбуржцы считают ее «легендой» города. 23 марта даже подали заявления о проведении референдума по поводу ее сноса.