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Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Загитова заняла пятое место на ЧМ в Милане

Загитова заняла пятое место на ЧМ в Милане
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7:24   24 Марта 2018
Россия
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Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Утром 24 марта люди собрались, чтобы посмотреть на подрыв недостроенной телебашни в центре города.

В девятом часу утра по местному времени сирена проинформировала жителей о скором взрыве, сообщает РИА «Новости».

Телебашню начали возводить 35 лет назад. В 1991 году строительство прекратили. Были проблемы с финансированием. Недостроенная башня так и стояла по наши дни.

Жители Екатеринбурга протестовали против сноса. 22 марта провели акцию «Обнимем нашу телебашню». Дело в том, что она вторая по высоте в России после Останкинской. Екатеринбуржцы считают ее «легендой» города. 23 марта даже подали заявления о проведении референдума по поводу ее сноса.  

Автор: Анастасия Аои
#екатеринбург #россия #общество #телебашня
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