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 Митинг против оружия в школах пройдет в Вашингтоне

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 Митинг против оружия в школах пройдет в Вашингтоне

Митинг против оружия в школах пройдет в Вашингтоне
7:07   24 Марта 2018
Весь мир
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Митинг против оружия в школах пройдет в Вашингтоне

Митинг против оружия в школах пройдет в Вашингтоне

Порядка 500 тысяч человек выйдут на улицы американской столицы 24 марта, чтобы выразить свой протест против применения огнестрельного оружия в школах. Такие акции пройдут свыше чем в 800 американских городах.

В конечной точке шествия установили сцену. Там выступят активисты, очевидцы, знаменитости. Все это произойдет возле здания конгресса.

Американцы просят от у власти реальных мер по защите учебных заведений. Пока что только во Флориде, где произошла стрельба в школе, их приняли. 9 марта там подписали закон, который вводит ограничения на ношение оружия. Согласно этому закону, учителя могут носить оружие. Возраст покупки оружия там теперь составляет 21 год и при его приобретении вводится период ожидания в три дня, чтобы помешать тем, кто купил его порыве злости.

В целом же, кроме меморандума о незаконности приспособлений, которые повышают скорострельность оружия, ничего не предприняли.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #политика #трамп #оружие #общество #флорида
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