Митинг против оружия в школах пройдет в Вашингтоне

Порядка 500 тысяч человек выйдут на улицы американской столицы 24 марта, чтобы выразить свой протест против применения огнестрельного оружия в школах. Такие акции пройдут свыше чем в 800 американских городах.

В конечной точке шествия установили сцену. Там выступят активисты, очевидцы, знаменитости. Все это произойдет возле здания конгресса.

Американцы просят от у власти реальных мер по защите учебных заведений. Пока что только во Флориде, где произошла стрельба в школе, их приняли. 9 марта там подписали закон, который вводит ограничения на ношение оружия. Согласно этому закону, учителя могут носить оружие. Возраст покупки оружия там теперь составляет 21 год и при его приобретении вводится период ожидания в три дня, чтобы помешать тем, кто купил его порыве злости.

В целом же, кроме меморандума о незаконности приспособлений, которые повышают скорострельность оружия, ничего не предприняли.