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6:42   24 Марта 2018
Весь мир
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Представители Южной Кореи и КНДР встретятся для согласования сроков саммита

Представители Южной Кореи и КНДР встретятся для согласования сроков саммита

Северокорейская сторона дала согласие на проведение 29 марта встречи с представителями Южной Кореи, чтобы определить сроки и темы межкорейского саммита.

Делегацию от южнокорейской стороны возглавит министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, сообщает агентство Ренхап.

Лидеры двух государств должны встретиться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом.

О проведении межкорейского саммита договорились в начале марта. Администрация южнокорейского лидера сообщила, что Северная Корея выразила желание вести открытый диалог с американской стороной для обсуждения денуклеаризации и урегулирования отношений. Соединенные Штаты ответили согласием. Место, время и условие встречи лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына еще неизвестны. Ее хотят провести до конца весны.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #южная корея #северная корея #межкорейский саммит
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