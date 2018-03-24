Представители Южной Кореи и КНДР встретятся для согласования сроков саммита

Северокорейская сторона дала согласие на проведение 29 марта встречи с представителями Южной Кореи, чтобы определить сроки и темы межкорейского саммита.

Делегацию от южнокорейской стороны возглавит министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, сообщает агентство Ренхап.

Лидеры двух государств должны встретиться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом.

О проведении межкорейского саммита договорились в начале марта. Администрация южнокорейского лидера сообщила, что Северная Корея выразила желание вести открытый диалог с американской стороной для обсуждения денуклеаризации и урегулирования отношений. Соединенные Штаты ответили согласием. Место, время и условие встречи лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына еще неизвестны. Ее хотят провести до конца весны.