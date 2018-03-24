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Депутат Верховной рады сообщил, что нужно Украине для вступления в НАТО

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6:23   24 Марта 2018
Политика
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Помощник Трампа по нацбезопасности осуществит кадровую чистку в Белом доме

Помощник Трампа по нацбезопасности осуществит кадровую чистку в Белом доме

Речь идет о новом помощнике главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джоне Болтоне. Он уволит несколько сотрудников Совета нацбезопасности Белого дома.

Такую информацию 23 марта сообщило издание Foreign Policy. По его данным, Болтон уволит порядка десяти человек. Первыми покинут свои должности те, кто на них со времен администрации Барака Обамы. Дальше уйдут не лояльные к действующему президенту. 

Массовые увольнения грядут из-за утечек важной информации. Журналистам Болтон заявил, что разглашение СМИ закрытых данных, например, касающихся разговоров Трампа и лидеров других стран – недопустимо. Некоторые американские издания сообщили, что Трамп лично попросил Болтона решить вопрос с утечками.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #белый дом #сокращение #нацбезопасность #джон болтон
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