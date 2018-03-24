Рекса Тиллерсона могут назначить ректором Университета Техаса – СМИ

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон может стать ректором одного из наиболее крупных в стране университетов, сообщает The Wall Street Journal.

Отборочная комиссия учебного заведения еще не направляла предложение Тиллерсону, потому что это обычно делают при заключительном этапе подбора кандидатов. Несколько влиятельных членов комиссии продвигают его, говорится в издании.

Тиллерсон еще не сообщал о своих планах после ухода с нынешней должности. Однако у него достаточно предложений о работе. После 31 марта его пост официально займет Майкл Помпео.

Бывший госсекретарь уже выступил с прощальным словом перед сотрудниками Госдепартамента. Он поблагодарил их за совместную работу.