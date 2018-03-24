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Россия поучаствовала в выставке о водных ресурсах, проходящей в ООН

Россия поучаствовала в выставке о водных ресурсах, проходящей в ООН
5:50   24 Марта 2018
Весь мир
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Россия поучаствовала в выставке о водных ресурсах, проходящей в ООН

Россия поучаствовала в выставке о водных ресурсах, проходящей в ООН

Выставка о роли водных ресурсов в достижении устойчивого развития открылась в штаб-квартире ООН.

Зампостпреда РФ при ООН Сергей Кононученко сказал, что снимки, которые подготовила Россия совместно с другими государствами, демонстрируют многогранность воды. Они заостряют внимание на том, что это ценнейший ресурс, который обеспечивает жизнь на нашей планете. 

Выставка приурочена к празднованию Всемирного дня водных ресурсов и запуску Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Два года назад Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла эту программу. Она начинает действовать в этом году и продлится десять лет.  

Инициатива исходила от таджикской стороны. Суть в том, чтобы привлечь заинтересованных участников к реализации проектов по обеспечению доступа к чистой воде в более уязвимых странах и регионах мира.   

Автор: Анастасия Аои
#россия #оон #вода #кононученко #водные ресурсы
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