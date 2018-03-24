Беспилотные автомобили Uber сталкиваются с неприятностями при испытаниях

Водители Uber, проводящие испытания, еще в 2017 году брали управление такими автомобилями на себя чаще, чем их конкуренты.

Беспилотные машины проезжали в автономном режиме только около 21 километра. Затем в процесс включались водители. Причины этому были самые разные. Это говорит о том, что неприятности случались до аварии, произошедшей неделю назад, сообщает The New York Times.

18 марта беспилотная машина Volvo, двигавшаяся в автономном режиме сбила женщину. Она переходила дорогу в городе Темпе неположенном месте. Сотрудники полиции изучили видеозаписи с камер, установленных в машине, и пришли к выводу, что женщина появилась перед автомобилем слишком неожиданно.

Американские СМИ уточнили, что это происшествие первое в таком роде. Компания Uber приостановила из-за него испытания в ряде городов.