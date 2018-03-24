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4:57   24 Марта 2018
Весь мир
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Российский посол направил письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

Российский посол направил письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

Александр Яковенко заверил сотрудника полиции Британии Ника Бэйли в том, что Россия не имеет отношения к происшествию в Солсбери.

Он также выразил готовность российской стороны ко взаимодействию с властями Британии, сообщает ТАСС.

Яковенко пожелал правоохранителю скорейшего восстановления и поблагодарил за его мужество.

По данным СМИ, Бэйли первым подошел к скамье, на которой обнаружили Скрипалей, в Солсбери. Он пострадал при контакте с отравляющим веществом. 

22 марта сообщили, что его состояние стало лучше. Однако сам Бэйли отметил, что для него 

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #происшествия #полиция #скрипаль #солсбери #бэйли
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